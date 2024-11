Nuno Espírito Santo eleito melhor treinador do mês da Premier League

Nuno Espírito Santo venceu o prémio de melhor treinador do mês de outubro da Premier League, distinção atribuída esta sexta-feira.

O técnico português, que na temporada passada salvou o Nottingham Forest da descida, está a protagonizar um grande arranque de época com os "tricky trees", que estão num surpreendente terceiro lugar.

Em outubro, o Forest somou duas vitórias (Leicester City e Crystal Palace) e um empate (Chelsea). Resultados que ajudaram Nuno a bater a concorrência de Pep Guardiola (Manchester City), Fabian Hurzeler (Brighton & Hove Albion) e Arne Slot (Liverpool).

É a quinta vez que Nuno Espírito Santo, de 50 anos, vence o prémio de melhor treinador do mês, a primeira ao serviço do Forest. Já tinha sido distinguido em setembro de 2018, junho de 2020 e outubro de 2020 com o Wolverhampton, e em agosto de 2021 com o Tottenham.