Leonardo Jardim é o novo treinador do campeão asiático

O treinador português Leonardo Jardim vai assumir o comando do Al Ain até final do Mundial de clubes, informou esta sexta-feira o campeão asiático de futebol.

“O Al Ain anuncia ter assinado contrato com o treinador português Leonardo Jardim até ao final do Mundial de clubes em 2025”, referiu o campeão asiático na sua página oficial na rede social Instagram

Leonardo Jardim, de 50 anos, substitui no cargo o argentino Hernán Crespo, cuja saída foi comunicada na quarta-feira, um dia depois de o Al Ain, que é o campeão em título, ter sido goleado pelo Al Nassr, de Cristiano Ronaldo e Otávio, na ‘Champions’ asiática.

No Al Ain, o técnico luso vai encontrar o também português Fábio Cardoso, central emprestado pelo FC Porto à equipa dos Emirados.

A chegada de Leonardo Jardim ao Al Ain surge quatro meses depois de o treinador rescindir com o Al Rayyan, do Qatar, num percurso no médio oriente que iniciou ainda em 2021/22, no Al Hilal (Arábia Saudita), seguindo-se o Al Ahli (Emirados Árabes Unidos).

Em Portugal, o treinador madeirense passou pelo Câmara de Lobos, Camacha, Desportivo de Chaves, Beira-Mar, Sporting de Braga e Sporting, além de ‘fora de portas’ ter também orientado Olympiacos e Mónaco.