Icardi sofre rotura de ligamentos e deve falhar resto da época

O internacional argentino Mauro Icardi sofreu uma rotura no ligamento cruzado do joelho direito e vai ser operado, informou esta sexta-feira o Galatasaray, sem estimar o tempo de ausência do avançado.

Icardi, de 31 anos, que se lesionou no jogo da Liga Europa em que os turcos venceram o Tottenham (3-2), deverá, ainda assim, ter o resto da época em risco, face à gravidade inerente a este tipo de lesões.

"Foi detetada uma rotura no ligamento cruzado anterior e danos no menisco do joelho direito", referiu o Galatasaray na nota na sua página oficial, acrescentando que foi iniciada reabilitação e que o jogador vai ser operado.

O argentino cumpre a sua terceira época no Galatasaray, clube a que chegou em 2022/23, inicialmente por empréstimo do Paris-Saint Germain e com grande impacto nas temporadas inicias, com 23 golos em 26 jogos na primeira, e 31 em 46 na segunda.