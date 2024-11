"Pode ser espinha na costela do FC Porto. Nuno Tavares está a fazer uma época belíssima", avisa ex-futebolista da Lazio

Roma é cidade de boa memória para o FC Porto. A capital italiana tem uma história de amor com o azul e branco, já que foi em Roma e no Olímpico que os dragões carimbaram a passagem para a final da Taça UEFA em 2003 e seguiram para a fase de grupos da Liga Europa há duas temporadas.

Esta quinta-feira, a maior esperança dos adeptos da Lazio é, curiosamente, portuguesa. Em declarações a Bola Branca, César, antigo internacional brasileiro, aponta a Nuno Tavares como o maior perigo dos romanos nos dias que correm.

"Está a fazer uma época belíssima. O Nuno Tavares é aquele que pode chegar com certeza, dribla o adversário, chega de trás e bem, tem características ofensivas. Pode ser uma espinha na costela do FC Porto", aponta o antigo lateral esquerdo dos romanos.

Pelo contrário, César mostra-se preocupado com Samu, um jogador "capaz de quebrar a barreira da Lazio", mas frisa que os dragões valem pelo conjunto, sendo uma equipa que "sabe jogar na Europa".

O ex-internacional pela canarinha esteve na meia-final de 2003 e lembra-se bem do FC Porto de José Mourinho que acabou por vencer essa Taça UEFA e, no ano seguinte, a Liga dos Campeões. A Lazio até começou por vencer no Dragão, na primeira partida, mas acabou por sofrer quatro golos dos dragões, que aguentaram o nulo em Roma.

"Até começámos a vencer, mas eles acabaram connosco. Era uma equipa muito organizada, com um grande treinador e grandes valores. Tanto que ganharam tudo nesse ano e no ano seguinte até levaram a Champions", recorda César a Bola Branca.

Ainda assim, o ex-Lazio rejeita o sentimento de vingança. "É sempre um jogo de respeito. Não há vinganças. Acredito que vai ser um jogo belíssimo", aponta.

O Lazio-FC Porto tem apito inicial marcado para as 20h desta quinta-feira e tem relato e acompanhamento em direto em rr.pt.