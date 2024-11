Só uma equipa marcou pelo menos dois golos em todos os jogos da Liga dos Campeões

O campeão croata até está com algumas dificuldades no seu campeonato - atualmente em terceiro, a quatro pontos da liderança -, mas está a ser uma das sensações da Champions. Com sete pontos, está em posição de apuramento para o "play-off", mas também em igualdade com três equipas na zona de qualificação direta para os oitavos de final.

Até esta quarta jornada, três clubes tinham marcado pelo menos dois golos em todos os jogos que disputaram: Borussia de Dortmund, Mónaco e o Dínamo de Zagreb. Na terça-feira, alemães e monegascos ficaram por um golo apenas, cada; os croatas chegaram aos quatro.

Números que fazem do Dínamo um dos melhores ataques da fase de liga da Champions, com dez golos em quatro jogos - superado apenas pelo Borussia de Dortmund, que leva 13. Para isso muito contribui o faro do ponta de lança Sandro Kulenovic, de 24 anos, que, com três golos, está na sexta posição da tabela dos melhores marcadores da prova. Os líderes são Viktor Gyökeres, do Sporting, e Harry Kane, do Bayern.

O ímpeto do Dínamo será colocado à prova na próxima jornada, na receção ao Dortmund, marcada para 27 de novembro. Os croatas tentarão segurar-se na zona de "play-off" e manter-se na luta por um dos oito lugares de apuramento direto para a próxima fase.

A concretizar-se a qualificação direta, seria uma surpresa, dado que, à entrada para a fase de liga da Liga dos Campeões, poucos teriam o Dínamo a de Zagreb entre os candidatos aos oito primeiros.