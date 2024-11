João Neves é o quinto sub-21 mais valioso do Mundo

O médio internacional português João Neves, do Paris Saint-Germain, é o quinto futebolista sub-21 mais valioso do mundo, numa lista elaborada pelo Observatório do Futebol e liderada pelo espanhol Lamine Yamal, do FC Barcelona.

O prodígio dos catalães, campeão da Europa, que aos 17 anos é também o mais novo da lista, é avaliado em 180,9 milhões de euros, destacando-se largamente do argentino do Manchester United e também avançado Alejandro Garnacho, de 20, e do médio defensivo francês do Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery, cujo valor estimado é de 114,8 e 109 milhões, respetivamente.

O brasileiro Savinho, do Manchester City, ocupa o quarto lugar da hierarquia organizada pelo Observatório do Futebol do Centro Internacional de Estudos do Desporto (CIES), com 101 milhões, ligeiramente acima de João Neves (99,8 milhões) e do seu compatriota do Real Madrid Endrick Felipe (97,7).

Este "ranking" conta ainda com o avançado espanhol do FC Porto Samu (50,8), no 22.º lugar, duas posições acima do defesa costa-marfinense do Sporting Ousmane Diomandé (48,8).

Gustavo Sá, do Famalicão, surge no 87.º posto, com uma avaliação de 16,9 milhões de euros, acima do calculado para Mateus Fernandes (16,1), do Southampton, 93.º, enquanto Roger (14,4), do Sporting de Braga, encerra a lista, com o 100.º posto.

O ganês Fatawu, que alinha nos ingleses do Leicester depois de ter chegado à Europa para jogar no Sporting, ocupa o 35.º posto, com um valor estimado em 37,1 ME.

Nesta lista dos 100 jogadores com 21 anos ou menos estão representados 17 campeonatos, com destaque para a presença da Premier League, com 26 jogadores, seguida da Ligue 1 (17) e da La Liga (12).

O Brighton, com seis futebolistas, é o emblema mais representado, à frente de Chelsea, Paris Saint-Germain e FC Barcelona, com quatro cada.