Baroni. FC Porto “não se deixa intimidar pelos jogos fora”

O treinador da Lazio alerta que o FC Porto é um adversário que não se deixa intimidar com o ambiente e que espera na Liga Europa de futebol um jogo de alto nível com os dragões.

"Estão habituados a este tipo de jogos. Obviamente, que nos agrada jogar perante o nosso público, mas o adversário não se deixa intimidar pelos jogos fora", disse esta quarta-feira Marco Baroni, na antevisão do jogo com o FC Porto.

Baroni, que cumpre a primeira época ao comando da Lazio, não abriu muito o jogo em relação à equipa que vai escolher, mantendo a dúvida se os avançados Taty Castellanos e Dia vão coincidir no 11, mas revelou que o lateral luso Nuno Tavares vai jogar.

"O Nuno estará certamente em campo. Não esteve no último jogo [com o Cagliari] devido a castigo. Em relação à equipa, ainda tenho de pensar, temos também alguns problemas físicos e vamos ter um ciclo de sete jogos em 21 dias", assinalou.

O técnico aproveitou ainda para elogiar Nuno Tavares, garantindo que as qualidades do lateral português, cedido pelo Arsenal, eram conhecidas e também depois de o presidente do clube dizer que o futebolista é quase imprescindível.

Em relação ao FC Porto, Baroni referiu não estar interessado na antiga versão, face à comparação da atual equipa com a então treinada por Sérgio Conceição.

"O antigo FC Porto interessa-me pouco. O atual sabe explorar a profundidade e fá-lo com grande eficácia. É necessário um jogo em grande nível, os seus laterais pressionam muito. Penso que vai ser um grande jogo", anteviu o treinador italiano.

O jogo entre Lazio, primeira, com nove pontos, e FC Porto, 15.º, com quatro, da quarta jornada da fase de liga da Liga Europa, disputa-se na quinta-feira no Estádio Olímpico de Roma (20h00), com arbitragem do búlgaro Georgi Kabakov.

