Artur Jorge e vence e aumenta vantagem para Abel Ferreira a seis rondas do fim

O Botafogo, treinado pelo português Artur Jorge, aproximou-se mais ainda da conquista do Brasileirão, na madrugada desta quarta-feira, ao receber e bater o Vasco da Gama, por 3-0.

O jogo já estava resolvido ao fim de um quarto de hora, depois dos golos de Jefferson Savarino, aos nove minutos, e Luiz Henrique, aos 12. Qualquer reação do Vasco "morreu" com a expulsão de João Victor, ex-jogador do Benfica, por acumulação de amarelos, ao minuto 43.

Júnior Santos apontou o 3-0 final aos 71 minutos.

Com esta vitória, o Botafogo passa a somar 67 pontos e aproveita da melhor maneira a derrota do Palmeiras, de Abel Ferreira, frente ao Corinthians. Agora, a diferença entre os dois técnicos portugueses é de seis pontos, quanto faltam apenas seis jornadas para o final.