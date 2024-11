Presidente do campeonato francês alvo de buscas por suspeita de corrupção

Vincent Labrune, presidente da Ligue 1, está a ser investiado por suspeita de corrupção e negócios ilegais na venda de direitos de transmissão do principal campeonato do futebol francês.

Segundo o "L'Equipe", o dirigente está a ser alvo de buscas esta terça-feira, quer no seu domicílio, quer nas instalações da Ligue 1.

O organismo anunciou a entrada de um fundo de investimento que terá pago cerca de 1,5 mil milhões de euros por 13% do capital da organização, ficando ainda com a possibilidade de explorar os direitos de transmissão do campeonato.

A publicação explica que as negociações terão incluído um pagamento de 37,5 milhões de euros para os bancos, advogados e dirigentes que estiveram envolvidos na negociação do acordo. A casa de Labrune em Saint-Rémy-de-Provence terá sido o destino de um envelope com esse valor.



Labrune, de 53 anos, foi presidente do Marselha, dirige a liga desde 2020 e foi reeleito presidente há algumas semanas.