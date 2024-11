Mourinho explode após vitoria na Turquia. "Jogamos contra o sistema"

José Mourinho, treinador português do Fenerbahçe, não poupou nas críticas à arbitragem após a vitória dramática nos descontos contra o Trabzonspor. Numa longa "flash interview" de oito minutos, o técnico disse que o Fenerbahçe joga "contra o sistema".

"Não queremos mais este árbitro, nem no campo nem como VAR. Jogamos contra bons adversários, mas também jogamos contra o sistema. Isso é o mais difícil e foi por isso que festejámos assim depois de termos ganho. Ganhámos contra gente muito, muito forte, mas não vamos desistir", disse.

O técnico diz-se ainda irritado com os dirigentes do próprio clube por não lhe terem revelado "toda a verdade" sobre o que considera ser o atual estado do futebol turco.

"Estou zangado com as pessoas aqui do Fenerbahçe, quem me trouxe para aqui. Só me contaram metade da história, não me contaram a verdade toda. Se me tivessem contado tudo, eu não teria vindo para o Fenerbahçe. Mas mesmo com metade da história e com os nossos rapazes, vamos continuar a lutar contra os adversários e contra o sistema", garantiu.

Mourinho acredita que as suas palavras podem nem ter impacto porque "se o sistema agir de forma forte, o que disse vai desaparecer".



"Talvez a família do Fenerbahçe se torne mais ciente das coisas. Nem sequer andam a tentar esconder. Há uma falta para vermelho e o VAR estava a fazer o quê? Tomar um café? Estava atento para os outros penáltis, mas no penálti para nós estava a beber chá. Há duas possibilidades apenas: ou estava a dormir ou a beber chá e não viu. Vamos rir disto porque se for para levar a sério...", deixou no ar.

O Fenerbahçe de Mourinho está no segundo lugar do campeonato a cinco pontos do líder e campeão em título, Galatasaray. O treinador português diz que os turcos "é que deveriam falar mais e denunciar" e não o treinador.

"Não deveria ser eu, depois eu é que sou atacado, o que o sistema criticará e castigará. Vão tentar calar-me. Estamos limpos", disse, saíndo de rompante da entrevista.