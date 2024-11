Jogadores do United querem que van Nistelrooy integre a equipa técnica de Amorim

O plantel do Manchester United quer Ruud van Nistelrooy na equipa técnica de Rúben Amorim, segundo avança a "Sky Sports".

De acordo com a publicação, os jogadores dos "red devils" gostariam que atual técnico interino ficasse a trabalhar com a equipa pela forma como apreciaram o discurso do neerlandês, como se comporta com o plantel e o resto da estrutura do United.

Em declarações já após o anúncio de Amorim, van Nistelrooy, contratado este ano para ser adjunto de Erik ten Hag, demonstrou o desejo de continuar: "Estou aqui como adjunto para ajudar o clube a avançar. Continuo motivado para o fazer, em qualquer função. Como adjunto e agora como treinador interino, e depois disso volto ao meu contrato de adjunto, que tenho para esta e para a próxima época".

Van Nistelrooy jogou no United entre 2001 e 2006. Arrancou a carreira de treinador há dez anos e depois um ano sabático, após ter deixado o comando do PSV Eindhoven, aceitou regressar a Old Trafford na função de adjunto.

Rúben Amorim deverá levar quatro elementos da equipa técnica do Sporting consigo para o United: os adjuntos Carlos Fernandes, Adélio Cândido e Emanuel Ferro, para além do treinador de guarda-redes Jorge Vital.

Com a equipa técnica já preenchida, a publicação assume "a dificuldade que van Nistelrooy possa ter em encaixar na estrutura de Amorim".

Para além do antigo goleador do Manchester United, há ainda a tentativa de incluir o adjunto Darren Fletcher, que servia de ligação entre a equipa principal e a academia.

Rúben Amorim foi anunciado como o próximo técnico do United na sexta-feira ao início da tarde. Custou 11 milhões de euros aos "red devils" e ficará no Sporting até à pausa internacional. O treinador português apresenta-se em Manchester no dia 11 de novembro.