Atenção Rúben. Bruno Fernandes marcou, mas United empatou

O Manchester United, futura equipa de Rúben Amorim, empatou 1-1 diante do Chelsea, em partida da jornada 10 da liga inglesa.

Após uma primeira parte sem golos e com poucas oportunidades, os golos surgiram no segundo tempo.

O jogo foi mais aberto e houve um golo para cada lado.

Marcou primeiro o português Bruno Fernandes, de grande penalidade, aos 70 minutos, mas Caicedo empatou logo a seguir, aos 74.

Na parte final do jogo, os “red devils” estiveram por cima, mas houve ocasiões junto às duas balizas.

Com este empate, o United é agora 13.º classificado, com 12 pontos. Já o Chelsea é quarto com 18. Na frente da Premier League está agora o Liverpool com 25 pontos, mais dois que o Manchester City.