Marcelo rescinde com o Fluminense

O Fluminense oficializou a rescisão de contrato com Marcelo.

Esta decisão surge horas depois de o antigo internacional se ter desentendido com o treinador Mano Menezes durante a partida contra o Grémio.

Marcelo preparava-se para entrar, mas disse algo junto à linha lateral e Mano Menezes mudou de ideias e o jogador já não entrou.

Em comunicado, o Fluminense escreve: "O Fluminense e Marcelo Vieira comunicam a rescisão do contrato em comum acordo entre as partes. Formado no Fluminense, Marcelo regressou ao clube em 2023, tendo participado nas conquistas dos títulos do Campeonatos Carioca 2023, nos inéditos títulos da Conmebol Libertadores 2023 e Recopa de 2024. Os laços institucionais e afetivos entre o Fluminense e Marcelo mantêm-se. O nome do atleta foi recentemente eternizado no estádio do centro de treinos de Xerém. O Fluminense agradece a Marcelo e continuará, como sempre, a torcer pelo seu sucesso em todos os seus desafios".