Van Nistelrooy confirma que é interino no Manchester United

O ex-futebolista neerlandês Ruud van Nistelrooy, a desempenhar a função de treinador interino no Manchester United, garantiu a vontade de continuar a ajudar a equipa, mesmo perante a chegada de um novo técnico.

"Vamos ver, há a situação contratual em que estou e a minha vontade de ajudar o clube, mas só posso falar da minha parte. Depois disso, quando surgirem novas coisas, o novo treinador assinar e existirem conversas, vemos como as coisas se desenvolvem", explicou, em conferência de imprensa.

O antigo avançado, que era adjunto principal do despedido Erik ten Hag, reiterou hoje que a vontade é a de ajudar.

"Estou aqui como adjunto para ajudar o clube a avançar. Continuo motivado para o fazer, em qualquer função. Como adjunto e agora como treinador interino, e depois disso volto ao meu contrato de adjunto, que tenho para esta e para a próxima época", explicou.

Van Nistelrooy assumiu interinamente os red devils face ao despedimento do compatriota Ten Hag e foi o antigo avançado a orientar a equipa na quarta-feira, na vitória com goleada na Taça da Liga inglesa, ao Leicester (5-2).

Na terça-feira, o Sporting comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a intenção do Manchester United em pagar a cláusula de rescisão do treinador Rúben Amorim, que nesse mesmo dia orientou os leões na Taça da Liga portuguesa.

Amorim, de 39 anos, está a um passo de ser formalizado na equipa inglesa, na qual jogam os internacionais lusos Diogo Dalot e Bruno Fernandes, mas segundo a imprensa é expectável que isso apenas aconteça na próxima paragem para compromissos das seleções, em 11 de novembro.

Um cenário que ainda deixaria o treinador português à frente do campeão nacional por mais três jogos, dois na I Liga, na sexta-feira, com o Estrela da Amadora, e em 10 de novembro, na visita ao Sporting de Braga, e na próxima terça-feira, na receção ao Manchester City, na Liga dos Campeões.

Contexto que, paralelamente, manteria ainda Van Nistelrooy à frente do Manchester United até à chegada de Amorim.

"Será algo curto como interino. Isso foi comunicado muito claramente e estou feliz com isso. Senti que fui chamado para ajudar o clube a andar para a frente", disse também o ex-jogador perante o atual cenário.