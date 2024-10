"Um marco histórico". Artur Jorge leva Botofogo à final da Libertadores pela primeira vez

O clube brasileiro Botafogo, treinado pelo português Artur Jorge, qualificou-se pela primeira vez para a final da Taça dos Libertadores de futebol, apesar de perder na segunda mão das meias finais com o Peñarol.

Depois de uma vitória em casa por 5-0, o Botafogo foi derrotado na quarta-feira na capital do Uruguai, Montevideu, por 1-3, num jogo em que Artur Jorge descansou quatro das principais figuras da equipa: Alexander Barboza, Thiago Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus.

Um golo de Jaime Báez aos 30 minutos abriu o marcador e aumentou as esperanças dos adeptos do Peñarol. Mas, no final da primeira parte, uma agressão de Washington Aguerre a John valeu o cartão vermelho ao guarda-redes do Peñarol.

Apesar disso, outro grande golo de Báez aos 66 minutos entusiasmou os uruguaios, que três minutos depois viram o Botafogo ficar também com 10 jogadores, após a expulsão de Mateo Ponte.

Perto do final e com o Peñarol totalmente ao ataque, um contra-ataque do Botafogo, lançado por Marlon Freitas, valeu o golo a Thiago Almada, campeão do mundo pela Argentina.

Facundo Batista ainda marcou o terceiro do Peñarol aos 89 minutos, fechando o resultado final em 3-1.

"Um marco histórico"

No fim do jogo, o treinador que trocou o SC Braga pelo Botafogo destacou o feito histórico para o clube: "Tínhamos um objetivo muito claro, que era conseguir superar o adversário nos dois jogos. O objetivo principal foi completamente atingido, que era chegar à final, um marco histórico. É isso que deve ser destacado, o facto de este grupo de jogadores conseguir pela primeira vez colocar o Botafogo numa final de Libertadores. É um grupo de atletas que vai ficar na história do clube".

O treinador lamentou ainda o ataque que o autocarro dos brasileiros foi vítima no Uruguai na chegada ao estádio.

"Não é fácil blindar os jogadores, chegamos com vidros partidos, alguns jogadores foram atingidos por pedras. Viemos para vencer e avançar na eliminatória, mas claro que esses ataques têm impacto e, por isso, temos de falar sobre isso", explicou.

Para além da final da Libertadores, o Botafogo é líder do Brasileirão, com mais três pontos do que o Palmeiras de Abel Ferreira. Artur Jorge diz que, para já, é tempo de festejar.

"Vamos festejar hoje, amanhã também. Prolongar o festejo porque merecemos também. Voltaremos ao trabalho para atacarmos este mini ciclo que temos até à paragem das seleções novamente. São 21 pontos em disputa no campeonato e temos a missão de lutar pelo título brasileiro e iremos dar tudo aquilo que temos do nosso melhor, até nossa última gota de suor", prometeu.

Na final da prova sul-americana de clubes mais importante, equivalente à Liga dos Campeões na Europa, marcada para 30 de novembro, no estádio Monumental, em Buenos Aires, o Botafogo vai encontrar um outro clube brasileiro, o Atlético Mineiro.

Na terça-feira, o Atlético Mineiro empatou 0-0 no estádio do River Plate, na segunda mão das meias-finais, após ter vencido por 3-0 no primeiro encontro.

O Atlético Mineiro, que já conquistou o troféu uma vez, em 2013, é 10.º classificado do campeonato brasileiro, a 23 pontos de distância do Botafogo.

Artur Jorge pode ser o terceiro treinador português a vencer a Libertadores. Em 2019, Jorge Jesus venceu com o Flamengo e Abel Ferreira venceu as duas edições seguintes com o Palmeiras.