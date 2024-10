Tragédia em Valência. Clubes de futebol emitem notas de pesar pelas vítimas

"Muita força a todos os vizinhos e populações afectadas e aos grupos que estão a trabalhar na prevenção e consequências dos efeitos da tempestade. O Clube reitera que estamos à disposição das autoridades e dos municípios afetados para ajudar no que for possível", pode lêr-se na publicação.

O Valência - que já exibe um laço negro nas redes sociais - vem através do X transmitir "as suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos daqueles que faleceram devido à tempestade DANA ".

Também no antigo Twitter o VillaReal manifesta "total apoio às vítimas da terrível tempestade que atingiu a comunidade, bem como a todos os membros das forças de segurança e de socorro que estão a intervir em toda a região autónoma"

Não foram apenas os clubes da região a reagir à catástrofe. O Real Madrid emitiu um comunicado no seu site em que expressa "as suas condolências às famílias e entes queridos das pessoas que morreram na tempestade que está a afetar muitas zonas do país, especialmente nas províncias de Valência e Albacete".

"O Real Madrid expressa a sua profunda empatia e solidariedade para com todas as pessoas afetadas por esta catástrofe, a quem transmite todo o seu apoio e carinho", refere ainda.

Os também Madrilenhos do Atlético publicaram uma nota de pesar. “Enviamos as nossas condolências às famílias das pessoas que morreram nas inundações em Valência e toda a nossa solidariedade às pessoas afectadas nesta província, em Castilla-La Mancha, na Andaluzia e em Aragão", diz o clube na rede social de Elon Musk.

Ainda há várias pessoas presas em casa, estando as autoridades no local a levar a cabo operações de resgate. Foi ativado o protocolo de múltiplas vitimas, comum em desastres naturais.

[notícia atualizada às 11h59]