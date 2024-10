Manchester United goleia no primeiro jogo sem ten Hag

O Manchester United recebeu e goleou o Leicester City, por 5-2, no primeiro jogo sem Erik ten Hag no comando técnico e com Ruud van Nistelrooy como treinador interino.

Num onze inicial com a maioria dos habituais titulares, uma das figuras foi Bruno Fernandes, que bisou ao marcar o terceiro e quinto golo da vitória.

Diogo Dalot assistiu o segundo de Garnacho e Casemiro também se destacou com dois golos. O Leicester por duas vezes reduziu, mas não evitou a eliminação.

O United será orientado por van Nistelrooy até à chegada do português Rúben Amorim. De acordo com as últimas informações, Amorim vai treinar o Sporting até à paragem para as seleções.

O Manchester United pretendia contar já com o técnico de 39 anos, mas as exigências do Sporting em torno do período de 30 dias para a rescisão terão levado o clube inglês a aceitar que Rúben Amorim viaje para Inglaterra após o Braga – Sporting, a que se segue a pausa para os jogos da Liga das Nações.

A confirmar-se, Rúben Amorim irá estar no banco do Sporting frente ao Estrela da Amadora, esta sexta-feira, e ainda na receção ao Manchester City (dia 5, para a Liga dos Campeões) e na deslocação a Braga (dia 10, para a jornada 11 da I Liga).

O cenário em cima da mesa levaria Amorim a estrear-se no banco do Manchester United a 24 de novembro ante o Ipswich Town, em jogo da 12ª jornada da Premier League.

Já o Manchester City foi eliminado em Londres contra o Tottenham. Timo Werner e Sarr marcaram para os "Spurs" e o português Matheus Nunes ainda reduziu, mas não evitou a derrota.

Guardiola poupou a grande maioria dos titulares. Rúben Dias jogou de início, Bernardo Silva foi suplente utilizado.