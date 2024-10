Rodri ganha Bola de Ouro

O médio Rodri, do Manchester City, conquista o prémio da Bola de Ouro 2024. O espanhol sucede a Leo Messi.

De recordar que Rodri venceu a Premier League, o Mundial de Clubes, a Supertaça Europeia e o Campeonato da Europa.

Confirma-se que Vinicius (Real Madrid) ficou no segundo lugar.

No discurso, após receber o prémio, disse Rodri:

"Tenho muito a agradecer esta noite. Primeiro, à France Football e à UEFA pelo galardão e por estar aqui um ano mais. Depois, quero agradecer a toda a gente que votou em mim para receber este prémio. É um dia muito importante para mim, para a minha família e para o meu país. Quero agradecer à pessoa mais importante para mim neste momento, a minha companheira. Fazemos precisamente hoje 8 anos desde que estamos juntos. Sem ti nada disto seria possível. Obrigado também ao meu agente, Pablo. Quem diria que hoje estaríamos aqui? Quando me ias buscar para me levar aos jogos, com a mesma paixão de sempre, de um dia chegarmos ao patamar mais alto. Também não posso esquecer dos meus companheiros, sem eles também não podia estar aqui. Rúben, muito obrigado por estares aqui. Obrigado ao meu clube, ao Manchester City, mas também à seleção, ao Luis [de la Fuente]. Mas também ao Carvajal, que sofreu a mesma relação que eu. Mas também àquele que eu sei que também um dia ganhará este troféu, o Lamine. Continua a trabalhar muito. Há muitos outros jogadores que também mereciam ter ganho este troféu e não ganharam, falo de Iniesta, de Xavi, de tantos... Esta é também uma vitória para o futebol espanhol."

"Uma vez mais, queria agradecer a todas e contar uma história sobre o processo que me trouxe até aqui. Com 17 anos fiz as malas rumo ao meu sonho. Fui para o Villarreal para jogar na 1.ª Liga. Mas houve um dia que disse 'basta'! Liguei ao meu pai e disse-lhe que o sonho tinha acabado. E ele respondeu-me: 'Se chegaste até aqui, não vai ser agora que vamos desistir.' Foi a partir desse dia que mudei de mentalidade. Este é o discurso de alguém que estudou, que sempre procurou fazer tudo bem e direito, com os meus valores. É um orgulho imenso ser o melhor jogador do mundo. Obrigado."