“A Bola de Ouro não existe.” Real Madrid boicota gala por saber que Vinícius não vai ganhar

Vinícius Júnior partiu para esta noite como o grande favorito a vencer a Bola de Ouro: o brasileiro marcou 24 golos e contribuiu com 11 assistências para uma campanha de sonho do Real Madrid, que culminou com a conquista da Liga espanhola e da 15.ª Liga dos Campeões dos “merengues”.

Afinal, o vencedor deverá ser outro - Rodri, o médio do Manchester City - o que levou a desilusão e indignação pelos lados de Madrid.

Assim, a comitiva de 50 pessoas que o Real Madrid tinha preparado para fazer a festa na gala do Ballon D’Or cancelou a viagem que estava marcada para as 15h00 (14h00 em Portugal), na qual estava, além de Vinícius Jr. e o presidente Florentino Pérez, estrelas como Mbappé, Bellingham, Kroos, Carvajal, Valverde e Rudiger, que também estão nomeados, Arda Guler, que foi nomeado para o troféu Kopa de melhor jovem, Lunin, nomeado para o troféu Yashin de melhor guarda-redes, e Carlo Ancelotti, nomeado para melhor treinador.

O jornal Marca, próximo dos “merengues”, conta que o Real Madrid cancelou mesmo a emissão especial no canal de televisão do clube destinada à Bola de Ouro, que estava programada para durar cinco horas.

O Real Madrid terá recebido informações de que Vinícius Jr. não seria o vencedor deste ano este domingo, com fontes do clube a deixarem apenas uma mensagem: “A Bola de Ouro não existe.”

Além do clube, também os patrocinadores tiveram de cancelar os seus planos: em homenagem a Vinícius, a Nike tinha planeado cobrir de ouro a sua loja na Gran Vía, em Madrid.

A Bola de Ouro deste ano será a primeira em mais de 20 anos em que nem Cristiano Ronaldo, nem Lionel Messi, que venceu no ano passado, estão nomeados. O argentino foi quem venceu mais edições - oito -, com o português a vencer cinco.

Nas últimas 10 edições, o vencedor foi um jogador do Real Madrid por seis vezes.