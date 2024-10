Priske. “Grande resultado” e “grande exibição”

O treinador do Feyenoord, Brian Priske, considera que a sua equipa conseguiu “um grande resultado” contra o Benfica, “uma equipa de topo”.

A partida

“O plano era sermos coesos quando não tivéssemos a bola. Soubemos sofrer quando o Benfica teve a bola. Defendemos muito bem e criámos perigo quando tivemos bola. Ofensivamente precisávamos de aproveitar os nossos momentos”.

Grande resultado

“É um grande resultado, fora de casa e contra o Benfica, que é uma equipa de topo na Europa. Isto mostra que o nosso plantel é capaz de grandes coisas quando conseguimos jogar ao nosso melhor nível. Foi uma grande exibição. Uma equipa dos Países Baixos vir aqui, não dominar, mas merecer claramente vencer este jogo.”

Grande exibição

“Acredito claramente que os meus jogadores são capazes de jogar ao mais alto nível, Mas fora de casa, na Champions, contra uma grande equipa europeia todas as peças do puzzle tinham de encaixar. O rendimento dos jogadores foi de topo.”

Seis pontos

“Estamos numa boa posição, depois de uma derrota pesada no primeiro jogo. Estamos numa boa posição, mas ainda falta um longo caminho e temos de permanecer humildes e trabalhar arduamente.”

Benfica

“Está totalmente do lado do Benfica. Para mim, o Benfica é uma equipa de classe mundial. Já vimos o Benfica na Liga dos Campeões. Com este novo treinador, os jogadores estão numa boa forma física. O Benfica tem estado bem no campeonato e na Champions. Pode atingir os oitavos de final.”

O Feyenoord derrotou o Benfica, por 3-1, na terceira jornada da Liga dos Campeões.