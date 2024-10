Mourinho empata United e é expulso

Realizou-se, esta quinta-feira, a terceira jornada da Liga Europa. Destaque para o empate do Fenerbahçe, de Mourinho, diante do Manchester United e para as vitórias fora de Ajax e Real Sociedad.

Liga Europa, fase de grupos, 3.ª jornada

Roma - Dinamo Kiev

Eintracht Frankfurt 1-0 Rigas FS

PAOK 2-2 Plzen

Maccabi Telavive 1-2 Real Sociedad

Ferencvaros 1-0 Nice

Qarabag 0-3 Ajax

Midtjylland 1-0 Union Saint-Gilloise

FC Porto 2-0 Hoffenheim

Rangers 4-0 Steaua Bucareste

Tottenham 1-0 AZ Alkmaar

Lyon 0–1 Besiktas

Fenerbahçe 1-1 Manchester United

Malmö 0-1 Olympiacos

Athletic Bilbau 1-0 Slavia Praga

Anderlecht 2-0 Ludogorets

Twente 0-2 Lazio