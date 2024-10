Brian Riemer é o novo selecionador da Dinamarca

A Federação da Dinamarca anunciou Brian Riemer como o novo selecionador nacional.

A Dinamarca estava sem treinador desde que Kasper Hjulmand se demitiu do comando técnico após o final do Euro 2024, no qual a seleção não foi além dos oitavos de final, caíndo para a Alemanha.

Riemer, de 46 anos, regressa ao ativo rapidamente, uma vez que foi despedido há escassas semanas do comando técnico do Anderlecht. O dinamarquês chegou ao clube a meio de 2022/23 e terminou a temporada passada no 3.º lugar. Não resistiu a um mau arranque de época.

Assina um contrato de ano e meio com a federação, válido até ao Mundial 2026.

"A seleção sempre foi o mais importante para mim e tenho muitas boas memórias da seleção. Tornar-me seleccionador nacional é um grande sonho que está a tornar-se realidade e estou enormemente orgulhoso e honrado. Ao mesmo tempo, sinto-me completamente pronto para a tarefa e extremamente motivado", disse na apresentação.

O novo selecionador dinamarquês é um "jovem" treinador principal de equipas séniores, uma vez que antes do Anderlecht tinha sido adjunto de Thomas Frank no Brentford, do Copenhaga e ainda treinador na formação do clube da capital dinamarquesa.



A Dinamarca está no 2.º lugar do grupo 4 da divisão A da Liga das Nações, apenas superada pela Espanha e com grande probabilidade de se apurar para os quartos de final.