Botafogo de Artur Jorge goleia e tem presença quase garantida na final da Libertadores

O Botafogo, do treinador Artur Jorge, goleou os uruguaios do Peñarol por 5-0 e tem pé e meio na final da Copa Libertadores.

Apesar do resultado avultado no Engenhão, todos os golos surgiram na segunda parte: Jefferson Savarino bisou, Luiz Henrique, Alexander Barboza e Igor Jesus.

O Botafogo ainda vai jogar à capital uruguaia a segunda mão, mas tem praticamente garantida a presença na final pela primeira vez na sua história. A equipa do Rio de Janeiro só esteve seis vezes na prova na sua história e já tinha atingido uma meia-final, em 1963.

Apesar da gorda vantagem, Artur Jorge não dá a eliminatória por garantida: "Vantagem confortável, mas não é de bom senso pensar que está resolvido. A vantagem dá conforto, mas os 90 minutos vão exigir muito".

"O que tiramos do jogo é mérito nosso. Fomos capazes de ajustar o que precisava. Alguns posicionamentos, dinâmicas, e a equipa deu uma resposta muito consistente. Não só os que começaram, mas também os que entraram. Foi um resultado e um jogo bem feito para continuarmos até a meta final, que é a final da Libertadores", acrescenta.

A outra final é entre Atlético Mineiro e River Plate. A equipa de Artur Jorge está também na liderança do Brasileirão, com 61 pontos, mais um do que o Palmeiras, de Abel Ferreira.