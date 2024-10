Fábio Silva volta a marcar na vitória do Las Palmas no Mestalla

O internacional sub-21 português Fábio Silva marcou pelo terceiro jogo consecutivo. Desta feita, faturou na vitória dos Las Palmas, por 3-2, no terreno do Valência.

O português fez o segundo golo do Las Palmas, aos 53 minutos, numa altura em que o jogo estava empatado a um golo.

O jovem avançado de 22 anos prolonga o bom momento depois de ter marcado pela seleção sub-21 frente a Andorra e Ilhas Faroé. Foi o segundo segundo golo pelo clube, depois de ter marcado ao Villarreal no final de setembro.

Fábio Silva está novamente emprestado pelo Wolverhampton, clube que o contratou em 2020 ao FC Porto por 40 milhões de euros. Já passou pelo Anderlecht, PSV, Rangers e está agora no clube da La Liga.

Dário Essugo foi também titular no Las Palmas e André Almeida suplente utilizado no Valência.

O duelo foi entre duas equipas em zona de despromoção. O Las Palmas, com esta vitória, sobe ao 19.º lugar, com os mesmos seis pontos do Valência, que cai para último.