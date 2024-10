Rúben Amorim é o favorito para suceder a Guardiola no City

Rúben Amorim é o favorito na "corrida" a próximo treinador do Manchester City, no caso de Pep Guardiola deixar o comando da equipa britânica no final da temporada, de acordo com o diário britânico The Guardian.

Na semana passada, Guardiola disse, em relação ao seu contrato, que "tudo pode acontecer" e o atual segundo classsificado da liga inglesa aparenta ter um plano estruturado para uma possível substituição imediata.

A associação ao treinador do Sporting, destacado como um dos melhores treinadores jovens da Europa, é previsivel, tendo em conta a sua ligação a Hugo Viana, diretor do Sporting, que vai substituir Txiki Begiristain na direção do clube inglês no próximo verão.

O técnico português foi recentemente nomeado pela revista desportiva inglesa FourFourTwo, como um dos 50 melhores treinadores do mundo, ocupando a 11.ª posição.

O atual diretor de futebol do City vai-se reformar no final da temporada e caso a saída do técnico inglês se confirmar, Viana depara-se com um desafio imediato de recrutamento na equipa principal. Contudo, a continuação nos comandos do City não está completamente descartada.

No ano passado, Amorim foi sondado para substituir Jürgen Klopp no Liverpool e tem vindo a ter algumas conversas com o Chelsea.

O West Ham foi outro dos clubes que se mostrou interessado em contactar o treinador português. O técnico, na época em que acabou por conquistar o seu segundo título português com o Sporting, chegou a voar para Londres para negociações, que acabaram por não se concretizar. Julen Lopetegui acabou por ficar com o lugar.

Rúben Amorim destacou-se no mundo do futebol internacional, nomeadamente a nível europeu, ao vencer o Tottenham na Liga dos Campeões, em 2022, e a eliminar o Arsenal da Liga Europa no ano seguinte.