Tiago Santos falha resto da época devido a rotura de ligamentos

Tiago Santos, jogador português do Lille, sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo enquanto treinava com a equipa, na terça-feira, e vai ficar de fora durante vários meses, anunciou o clube esta quarta-feira.

“De acordo com os exames efetuados, o jogador sofre de uma rotura de ligamento cruzado anterior e será operado nos próximos dias”, pode-se ler no comunicado emitido pelo Lille, através das suas redes sociais.

Tiago Santos, que chegou ao Lille em 2023 vindo do Estoril, estava a destacar-se no clube francês, tendo sido integrado na convocatória da seleção nacional AA para os jogos contra Croácia e Escócia para a Liga das Nações, em setembro.