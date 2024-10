Thomas Tuchel é o novo selecionador de Inglaterra

Thomas Tuchel será o novo selecionador inglês depois de ter chegado a um acordo com a Federação Inglesa. A notícia foi confirmada pela "BBC" e "Sky Sports".

De acordo com a imprensa local, as duas partes estão a negociar desde o último mês e uma conferência de imprensa foi marcada para esta quarta-feira, às 13h30, em Wembley, com declarações de um dos diretores executivos da federação.

Tuchel, de 51 anos, será o primeiro alemão a orientar a seleção inglesa. Está sem emprego desde que deixou o Bayern de Munique no verão passado.

O técnico vai regressar a Inglaterra, onde orientou o Chelsea durante duas épocas, e onde venceu a Liga dos Campeões em 2021/22.

Está encontrado o substituto de Gareth Southgate, que deixou a seleção inglesa depois de ter perdido a final do Euro 2024.

Ao longo da carreira, Tuchel orientou o Mainz, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea e Bayern de Munique e venceu um total de 11 troféus.