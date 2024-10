Romagnoli demite-se do San Lorenzo após alteração nos batedores de penáltis

Leandro Romagnoli, antigo jogador do Sporting, demitiu-se como treinador dos argentinos do San Lorenzo depois dos jogadores terem desrespeitado a ordem de batedores de grandes penalidades.

O San Lorenzo empatou com o Godoy Cruz, num jogo com um penálti falhado nos últimos minutos por Francisco Fydriszewski, que cobrou à "panenka". No final do encontro, Romagnoli explicou que era Iker Muniain que estava designado para bater, mas os jogadores decidiram alterar no momento.

"Estou muito irritado. Tivemos um penálti no fim e não deu golo, poderíamos ter ficado com os três pontos que precisávamos muito. Saímos daqui com um, com sabor amargo. Designei um jogador e era o Iker Muniain, mas no campo decidiram que era ele que cobraria", disse, no fim do jogo.

Muniain foi uma das contratações mais sonantes do futebol sul-americano neste verão. O basco terminou contrato com o Athletic Club e rumou, de forma inesperada, à Argentina e leva já dois golos em três jogos disputados pelo clube.

Romagnoli, de 43 anos, demitiu-se por considerar que a sua autoridade foi beslicada, uma decisão que foi lamentada pelo clube.

"Só temos palavras de agradecimento ao Pipi e à sua comissão técnica pelo trabalho, pela dedicação e principalmente por sempre priorizarem as necessidades do San Lorenzo acima de tudo. Com a dor de que o jogador mais vencedor da história não continue no Clube, despedimo-nos dele com a certeza de que no futuro os nossos caminhos voltarão a encontrar-se", pode ler-se em nota oficial.

Romagnoli é uma referência do clube. Enquando jogador, alinhou pela equipa principal entre 1999 e 2005 e regressou em 2010 para mais oito anos a jogar pelo clube. Desde 2020 que se tornou diretor técnico clube e orientou ainda a equipa de reservas antes de subir à equipa principal esta época.



Jogou três épocas e meia no Sporting, entre janeiro de 2006 e 2009. Marcou 12 golos em 120 jogos pelos leões e conquistou duas Taças de Portugal e duas Supertaças.