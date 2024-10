Caso Diarra. FIFA promete alterar regulamento de transferências após reunião com partes interessadas

A FIFA anunciou, esta segunda-feira, que fará as alterações necessárias ao seu regulamento após a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia contra as leis de transferências mundial.

Emilio García Silvero, diretor jurídico da FIFA, reagiu à decisão no caso da rescisão unilateral de contrato de Lassana Diarra e garantiu que "alguns elementos dos regulamentos acordados com a Comissão Europeia em 2001 terão de ser revisitados para se alinharem com a lei europeia".

O dirigente vê a decisão como "uma oportunidade para continuar a desenvolver e modernizar o seu regulamento, que tem sido um dos objetivos do presidente desde 2016".

"Dado o intervalo de 20 anos desde a criação do regulamento e a forma como o futebol se desenvolveu durante este período, a FIFA está ansiosa por desenvolver o seu regulamento, tendo em conta todas as partes envolvidas e afetadas", disse ainda Emilio García Silvero num vídeo publicado nas redes sociais.

O francês Lassana Diarra colocou a FIFA em tribunal depois de ser condenado a pagar 10 milhões de euros ao Lokomotiv Moscovo por ter rescindido sem justa causa com os russos.

O antigo jogador ficou uma temporada sem jogar futebol após o Charleroi ter evitado contratá-lo pelo receio de ser solidariamente responsável pelo pagamento da avultada multa e ainda sujeito a outras penalizações desportivas.

O tribunal europeu alegou que as regras violam o "livre movimento dos jogadores de futebol". Em causa está a responsabilidade solidária de um clube pagar a indemnização de um jogador que rescindiu sem justa-causa, o cálculo do valor da indemnização e outros castigos desportivos para jogadores e clubes envolvidos.