Azerbaijão de Fernando Santos volta a perder e fica fora da corrida à subida

O Azerbaijão, do português Fernando Santos, somou esta segunda-feira o quarto desaire em outros tantos encontros no Grupo C1 da Liga das Nações em futebol, na receção à Eslováquia (1-3), e ficou sem hipóteses de ascender à Liga B.

Os eslovacos aproveitaram bem a superioridade numérica para triunfar em Baku, onde um autogolo de Mammadov (15 minutos) e dois tentos de Haraslin (75) e Duris (86) construíram o resultado favorável para os visitantes.

Para os azeris, que viram o Emreli ser expulso aos 70 minutos, marcou Bayramov (38).

Com este desfecho, a equipa comandada pelo antigo selecionador de Portugal soma zero pontos no quarto posto da ‘poule’ e apenas poderá lutar para evitar a descida à Liga D nos dois desafios que restam.

Já os eslovacos comandam com dez pontos, contra os sete da segunda classificada Suécia, que ainda hoje joga na Estónia, que é terceira, com três.