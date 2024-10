UEFA rejeita pedido grego para adiar jogo contra Inglaterra após morte de jogador

A UEFA rejeitou um pedido da Federação de Futebol da Grécia para adiar o jogo desta quinta-feira frente à Inglaterra devido à morte do internacional George Baldock.

O defesa de 31 anos não tinha sido convocado para a seleção e foi encontrado morto, esta quarta-feira, na piscina da sua residência.

Segundo o jornal desportivo "SDNA", a federação grega esteve "em contacto constante com a UEFA desde que recebeu a notícia da trágica perda de George Baldock, mas não houve a possibilidade de adiar o jogo contra Inglaterra".

George Baldock nasceu e cresceu em Inglaterra, mas escolheu representar a seleção da Grécia devido à ascendência familiar no país. Foi 12 vezes internacional.

Este verão, mudou-se para o futebol grego pela primeira vez e jogava pelo Panathinaikos. Fez o último jogo há quatro dias no dérbi contra o Olympiakos.

A mulher de Baldock, que vive Inglaterra com a filha do casal, tinha tentado falar com o marido sem sucesso. Sem resposta, pediu ao senhorio da casa do atleta para verificar o que se passava, levando assim à descoberta do cadáver.

George Baldock passou por clubes como MK Dons, Oxford United e Sheffield United antes de ter chegado ao Panathinaikos.

A Inglaterra recebe a Grécia, esta quinta-feira, em Wembley, um jogo a contar para a terceira jornada da Liga das Nações, com pontapé de saída marcado para as 19h45.