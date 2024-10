Jogador do Panathinaikos encontrado morto em casa

Um jogador do Panathinaikos foi encontrado morto em casa esta quarta-feira.

George Baldock, de 31 anos, estava inconsciente na piscina da sua residência, segundo os orgãos de comunicação gregos.

O corpo do defesa não não tinha sinais de ferimentos, o que leva a polícia a colocar a hipótese de uma morte acidental ou autoinfligida.

A mulher do jogador, que vive em Inglaterra com a filha do casal, tinha tentado falar com o marido sem sucesso. Sem resposta, pediu ao senhorio da casa do atleta para verificar o que se passava, levando assim à descoberta do cadáver.

George Baldock passou por clubes como MK Dons e Sheffield United antes de ter chegado ao emblema grego.