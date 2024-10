Fejsa termina carreira e deixa “agradecimento especial” ao Benfica

O médio Fejsa anunciou, esta quarta-feira, o final da carreira. O jogador, de 36 anos, deixou especial nota ao Benfica.

Numa nota nas redes sociais, o antigo atleta começa por dizer: "Há muito tempo que estou à espera para fazer esta publicação. Ainda me custa dizer adeus ao futebol em termos de jogo jogado, mas é a altura certa para isso, embora esteja sempre a sair. Não é fácil dizer adeus depois de quase 20 anos de carreira”.

E, depois, elenca uma série de agradecimentos: “Queria deixar um agradecimento aos clubes, aos presidentes, aos treinadores com quem evolui e aprendi, aos médicos e a todos os meus colegas de equipa com quem foi um prazer jogar. Acabo com 23 títulos, nada mau. Talvez pudesse ter feito mais, ou talvez não, era para ser assim como Deus decidiu e não mudaria nada. Nem mesmo as minhas lesões, elas tornaram-me mais forte e fizeram de mim um guerreiro. O trabalho, a perseverança, a disciplina e o amor levaram-me a ser sempre a melhor versão de mim".

"O Hadjuk, o Partizan, o Olympiacos, o Al Ahli e o meu querido Benfica e a seleção sérvia ficarão para sempre no meu coração. Obrigado a todos os meus queridos colegas de equipa, amigos com quem partilhámos vitórias e derrotas e, acima de tudo, obrigado à minha família, que esteve sempre ao meu lado nos dias mais difíceis. A minha mulher e os meus filhos estiveram sempre ao meu lado. Obrigado a todos os adeptos que me apoiaram durante todos estes anos. Aos sérvios, gregos, sauditas e um agradecimento especial aos portugueses, o futebol tinha um encanto especial convosco. Os meus melhores anos de futebol foram convosco”.

A fechar, Fejsa diz que vai continuar ligado ao futebol: “Obrigado também aos clubes que me quiseram contratar, mas que o poder superior não permitiu. Aqui está o fim de uma carreira de jogador, mas também um novo começo no futebol, noutra função".

Fejsa jogou no Benfica durante seis temporadas e conquistou cinco campeonatos, duas Taças de Portugal, três Taças da Liga e três Supertaças.