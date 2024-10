De la Fuente reclama novo contrato. "Tenho as mesmas condições que tinha quando estava nos sub-21"

Luis de la Fuente, selecionador espanhol que é campeão europeu, lamenta que ainda não tenha renovado contrato desde que foi promovido à seleção principal.

Em entrevista à Cadena SER, o treinador revelou que ainda recebe o mesmo ordenado de quando orientava os sub-21: "Não é normal que um campeão da Europa esteja sem contrato. Não sei se com o Luis Enrique teria acontecido o mesmo".

"Tive propostas, como seria de esperar, mas o que não é normal é que o treinador do vigente campeão da Europa esteja sem contrato. Não sei se alguma vez na história isto aconteceu. Tenho as mesmas condições que tinha quando me passaram para a seleção de sub-21. Teria sido justo ter já assinado contrato", disse.

Luis de la Fuente, de 63 anos, foi promovido à equipa principal no final de 2022 após a saída de Luis Enrique, que não resistiu aos maus resultados no Mundial do Qatar.



O treinador está na federação desde 2013 e orientou os sub-19 até 2018, quando foi promovido até aos sub-21.

A Federação Espanhola encontra-se num imbróglio diretivo desde que o presidente Pedro Rocha foi suspenso por dois anos, pelo Tribunal Administrativo do Desporto de Espanha, por ter excedido as suas funções ao demitir o secretário-geral do organismo, Andreu Camps.

Pedro Rocha substituiu Luis Rubiales após o abandono deste na sequência do beijo não consentido a Jenni Hermoso, na celebração do título mundial da seleção feminina em agosto de 2023.

Face a esta inabilitação, a vice-presidente Maria Chaves 'Yaye', formada em Ciências do Desporto, assumiu liderança da comissão de gestão da RFEF.