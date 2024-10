Cole Palmer eleito jogador do ano da seleção inglesa, apesar de ter sido titular apenas duas vezes

A estreia na seleção veio também com a afirmação nos "blues". Estreou-se em novembro do ano passado contra Malta, em novembro.

Formado no Manchester City e estreado por Pep Guardiola, Cole Palmer, de 22 anos, afirmou-se em definitivo quando se mudou para o Chelsea no verão passado. Marcou 25 golos e registou 15 assistências na época passada e foi também eleito o melhor da Premier League.

Cole Palmer, do Chelsea, foi eleito o melhor jogador da seleção inglesa na temporada 2023/24. O prémio foi entregue na noite de terça-feira após seleção do público.

Tem nove internacionalizações e marcou dois golos, um deles na final do Euro 2024. Foi titular apenas duas vezes pela seleção, em dois amigáveis em junho, e todos os jogos que fez no Campeonato da Europa foram como opção a partir do banco.

"O meu momento preferido é a estreia ou o golo na final. Era suposto ter ido aos sub-21, mas fui chamado à equipa principal", disse, numas rápidas declarações em conversa com John Stones, colega de equipa na seleção.

Na votação do público, Palmer superou a concorrência de Jude Bellingham e Bukayo Saka, que terminaram em segundo e terceiro lugar.

O jogador do Chelsea sucede a Saka, do Arsenal, que venceu o prémio nas últimas duas temporadas. Junta-se a uma lista com jogadores como Harry Kane, Gerrard, Wayne Rooney, Ashley Cole, Frank Lampard e David Beckham.