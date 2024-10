Fábio Silva e Dário Essugo ficam sem treinador ao fim de nove jogos

A UD Las Palmas, em que militam os portugueses Fábio Silva e Dário Essugo, anunciou, esta terça-feira, a saída do treinador, Luis Carrión, que não resiste a um arranque de época muito negativo.

Ao fim de nove jornadas no campeonato, a equipa das Canárias ainda não conseguiu vencer: soma seis derrotas e três empates e está no 20.º e último lugar, com apenas três pontos, a cinco da linha de água.

O sucessor do treinador catalão, de 45 anos, tentará evitar a despromoção da UD, que tem os portugueses Fábio Silva (emprestado pelo Wolverhampton) e Dário Essugo (cedido pelo Sporting) na equipa.