De Madrid para Riade. Estádio do Atlético muda de nome por 250 milhões de euros

O Atlético de Madrid fechou um novo acordo de "naming" do seu estádio com a Riyadh Air, companhia aérea da Arábia Saudita, num acordo de nove épocas selado por 250 milhões de euros, segundo avança, esta terça-feira, o portal de notícias espanhol "Expansión".

A Riyadh Air, que pertence ao Fundo Público de Investimento - ou seja, ao Estado saudita -, já era o "sponsor" principal das camisolas do Atlético. Com esta reformulação da parceria, que no total, incluindo as camisolas e bónus, chega aos 300 milhões, a companhia aérea passa a plasmar, também, o seu nome à entrada do Metropolitano, naquele que é o maior acordo de patrocínio na história do clube de Madrid.

Esta é terceira vez que o estádio do Atlético, cuja construção custou 330 milhões de euros, muda de nome. Começou como Wanda Metropolitano, quando foi inaugurado, em 2017, e passou para Civitas Metropolitano em 2022. O fim antecipado do contrato não deverá gerar problemas entre o clube e a empresa que até agora dava nome ao estádio, devido às boas relações entre ambos. Aliás, de acordo com o "Expansión", a intenção é manter a relação comercial, ainda que noutro formato.

O novo "naming" do Metropolitano estrear-se-á a 20 de outubro, no regresso da pausa para as seleções, para o Atlético de Madrid-Leganés. É mais um estádio popular com nome de companhia área estrangeira, depois do Emirates, do Arsenal, e do Etihad, do Manchester City.