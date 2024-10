Dá cá mais cinco golos. Chelsea supera Real Madrid no arranque da Champions feminina

O Chelsea recebeu e venceu o Real Madrid, por 3-2, em Stamford Bridge, esta terça-feira, no jogo que mais atenções acaparou na primeira noite da fase de grupos da Liga dos Campeões feminina.

As campeãs inglesas abriram o marcador logo aos dois minutos, num cabeceamento de Sjoeke Nüsken que desviou no braço de Sheila García (foi inicialmente considerado um autogolo). Ao minuto 28, Guro Reiten ampliou, de grande penalidade, mas um golo de Alba Redondo, ao minuto 39, devolveu a incerteza no marcador mesmo a tempo do intervalo.

As espanholas voltaram para a segunda parte a pressionar em busca do golo do empate. No entanto, como já acontecia com Emma Hayes, o Chelsea (agora sob o comando de Sonia Bompastor) soube explorar os desequilíbrios do adversário para dilatar a vantagem.

Ainda assim, o Real Madrid não desistiu e, aos 83 minutos, numa jogada de insistência, Linda Caicedo fez o 3-2. Porém, foi já demasiado tarde para recuperar e o Chelsea conseguiu carimbar os três pontos.

O líder do Grupo B, contudo, é o Twente, que derrotou o Celtic - que teve a central portuguesa Bruna Lourenço no onze inicial - por 2-0 (ambos os golos da autoria de Kayleigh van Dooren), num duelo de estreantes. As neerlandesas e o Chelsea somam três pontos ao fim da primeira jornada; as escocesas e o Real Madrid começam a zeros.

Lyon adianta-se, Roma castiga Wolfsburgo



No Grupo A, um dos dois grupos da "morte" (o outro é o C, com Arsenal, Bayern de Munique e Juventus), o oito vezes campeão europeu e vigente "vice" Lyon confirmou o favoritismo perante as turcas do Galatasaray, estreantes nesta fase, ao vencer por 3-0. A avançada francesa Kadidiatou Diani bisou, a central canadiana Vanessa Gilles apontou o outro golo.

No outro duelo "quentinho" do dia, a Roma, bicampeã italiana, superou, em casa, o Wolfsburgo, duas vezes campeão europeu e "vice" em 2023, por 1-0. A capitã Manu Giugliano resolveu, de penálti, ao minuto 14.

As francesas lideram o grupo, com os mesmos três pontos que as italianas, e alemãs e turcas começam nos lugares de baixo, sem pontos.

Há mais jogos na quarta-feira, entre eles dois duelos que prometem aquecer a segunda noite de Champions: o Bayern-Arsenal, às 17h45, do Grupo C, e o Manchester City-Barcelona, do Grupo D, às 20h00.