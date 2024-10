Antigo adjunto de Emery é o novo treinador de Fábio Silva e Dário Essugo

Diego Martínez é o novo treinador da UD Las Palmas, anunciou, esta terça-feira, o clube espanhol, em que militam os internacionais jovens portugueses Fábio Silva (sub-21) e Dário Essugo (sub-20).

O técnico galego, de 43 anos, sucede ao catalão Luis Carrión, cuja saída foi anunciada no mesmo dia. Martínez herda uma equipa que está no último lugar do campeonato, sem vitórias nas nove jornadas disputadas.

Antigo adjunto de Unai Emery, atual treinador do Aston Villa, no Sevilha, Martínez passou também pela equipa B dos andaluzes antes da primeira experiência ao comando de uma equipa principal, no Osasuna, em 2017/18. Seguiram-se três temporadas no Granada e uma no Espanhol, antes de suceder a Carlos Carvalhal no Olympiacos, na última época.

Diego Martínez assinou contrato válido até ao final da temporada, com possibilidade de estender o vínculo por mais um ano, caso garanta a permanência na I Liga espanhola. A UD Las Palmas está no 20.º e último lugar, com apenas três pontos, a cinco da linha de água.

Como referido, jogam na equipa das Canárias os portugueses Fábio Silva (emprestado pelo Wolverhampton) e Dário Essugo (cedido pelo Sporting).