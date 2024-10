"Achei que ia jogar até aos 90 anos". Iniesta emocionou-se no dia do adeus ao futebol

Andrés Iniesta oficializou, esta terça-feira, o ponto final na carreira de futebolista. Numa conferência de imprensa emocionada, o campeão do mundo em 2010 resumiu a carreira e anunciou que poderá vir aí o Andrés Iniesta treinador.

"Estou muito orgulhoso por ter trabalhado até à última gota, até ao meu último dia de futebolista. O resto é história: títulos, vitórias e momentos maus. Isso deixa-me muito feliz. Com pena, porque achei que ia jogar até aos 90 anos, mas feliz por ter cumprido o sonho de ser futebolista", disse o jogador.

Iniesta terminou a carreira aos 40 anos depois de uma época nos Emirados Árabes Unidos. O médio destacou-se no Barcelona, onde foi formado e onde jogou pela equipa principal entre 2002 e 2018. Rumou ao Japão para mais cinco temporadas.

"As minhas lágrimas estes dias são de emoção e orgulho, não são de tristeza. Tinha o sonho de ser futebolista e consegui. Com muito esforço e sacrifício, estou orgulhoso do meu caminho", resumiu.

Começando pelo Barcelona, Iniesta arrancou com um agradecimento a Van Gaal pela confiança em subir o médio à equipa principal: "Não consigo destacar ninguém ao longo da minha carreira, mas não me quero esquecer de Van Gaal. Terei sempre um agradecimento pela coragem dele e pela confiança que teve em colocar-me pela primeira vez na equipa principal".

"Vivi a melhor época no Barcelona, foi mágico. O que conseguimos foi único, o que fica foi o que desfrutámos. Ver os nossos adeptos felizes, orgulhosos, com sorrisos, à espera que os jogos chegassem para nos verem jogar. No final, é uma altura que simboliza o poder estar no clube da minha vida, ter crescido nas categorias inferiores e chegar à primeira equipa, representar o Barça, vestir a camisola. É algo único, do qual terei as melhores recordações do mundo", acrescentou.