Johan Neeskens, aquele que ia ser o herói da final do Mundial 1974, morre aos 73 anos

Ficou ligado ao dia em que a Holanda quase conquistou o Mundial na Alemanha contra um grupo de feras liderado por Franz Beckenbauer. Neeskens fez o primeiro golo da partida, de penálti, depois de, no primeiro minuto de jogo, Johan Cruijff agarrar na bola, mandar toda a gente subir, ficar como último defesa (ou primeiro atacante) e começar a galgar com a bola colada aos pés, os tais que poderiam amansar rudes e agrestes montanhas, até ser derrubado por Berti Vogts.

Foi uma das estrelas do futebol nos anos 70, era um centrocampista corredor, um cavalo selvagem com doses industriais de astúcia dentro das botas, um fiável relógio que permitia à equipa comer metros e encurtar espaços, sufocando o rival, como suspirava Rinus Michels. Sjaak Swart, com quem jogou no Ajax no início da década, chegou a dizer que ele "jogava por dois" .

Neeskens, um senhor 'box to box' que faria agora cócegas à lengalenga da modernidade, foi um histórico futebolista do Ajax, onde conquistou três Taças dos Campeões Europeus seguidas, e da seleção dos Países Baixos, com quem jogou em 49 vezes (17 golos). O também sogro de Ricky van Wolfswinkel esteve cinco anos no Barcelona, onde coabitou com Cruijff, Michels e, porque não?, Marinho Peres e Paco Fortes. E foi ali que ganhou a alcunha "el toro".

Quem já teve a fortuna de gastar uns largos minutos a ver a famosa ‘laranja mecânica’ sabe perfeitamente que a magia não brotava exclusivamente da alma de Johan Cruijff. O outro Johan, Neeskens, era talvez o mais total dos futebolistas, como ousava ser a proposta de jogo de Rinus Michels. Era potente, com bola e sem ela (ai como gostava morder), e técnico. Esteticamente, caía muito bem na mirada, impecável diga-se, na farda e na melena invejável com algumas fissuras que o tornavam mais humano.

Quatro anos depois, o poste negou a Rensenbrink a inauguração da alegria de um país inteiro. Neeskens, que tal como Rensenbrink sofreu na sombra de Johan Cruijff, também esteve nessa final, que acabou por sorrir à equipa da casa, a Argentina de Kempes e Menotti.

"Foi, provavelmente, o jogador que melhor representa o espírito revolucionário do futebol total de Rinus Michels", reflete Miguel Lourenço Pereira, autor de vários livros sobre futebol. "Era um médio centro que funcionava como um autêntico cão de caça, era a grande base desse sistema revolucionário. A capacidade física transbordante permitia que a equipa estivesse sempre, sempre na perseguição da bola. Tecnicamente, era muito dotado."

Depois da estadia na Catalunha, Johan Neeskens mudou-se para os Estados Unidos, para jogar ao lado de Seninho, ex-FC Porto, mas também de Giorgio Chinaglia, Carlos Alberto e Beckenbauer, no New York Cosmos.



A meio da década de 80 regressou ao seu país, para representar o Groningen, onde jogavam Karel Hiddink e Erwin Koeman, irmãos de Guus e Ronald. O regresso à NASL deu-se no Kansas City, onde esteve antes de se despedir do futebol norte-americano no South Florida Sun. A carreira prosseguiu na Suíça, no FC Baar, e as botas foram penduradas no Zug 94.

A vida de treinador viveu-a na Alemanha, no FC Singen 04, e depois como adjunto na seleção holandesa. Voltou a assumir as dores do treinador principal no NEC, para depois, em 2005/06, ser adjunto da seleção australiana.

O regresso ao Barcelona deu-se em 2006, para ser adjunto de Frank Rijkaard, com quem alinhou numa aventura na Turquia, debaixo do manto do Galatasaray. Finalmente, despediu-se dos relvados como treinador dos sul-africanos do Sundowns.

Tal como refere o perfil do "These Football Times" sobre este inesquecível futebolista, Neeskens "era mais do que simplesmente o outro Johan".