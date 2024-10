A aranha até picou, mas o Atlético voltou a tropeçar

Depois da igualdade com o rival Real Madrid (1-1), na ronda anterior, e da goleada sofrida na Luz, diante do Benfica (4-0), para a segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, os ‘colchoneros’ voltaram a tropeçar, embora tenham entrado a ‘todo o gás’ na deslocação a San Sebastián, onde, aos 51 segundos, já venciam por 1-0.

O Atlético de Madrid permitiu no domingo o empate a acabar frente à Real Sociedad (1-1), no fecho da nona jornada da Liga espanhola de futebol, naquele que foi o terceiro jogo seguido sem vencer para todas as competições.

Desta forma, o ‘Atleti’ passa a contar com 16 pontos, no quarto posto, a um do Villarreal (terceiro), e fica mais longe da liderança ocupada pelo FC Barcelona (24), com o Real Madrid (21) no segundo posto. A Real Sociedad é 15.ª, com nove.

Um ‘hat-trick’ do futebolista polaco Robert Lewandowski deu o triunfo ao FC Barcelona, opoente do Benfica na fase de liga da Liga dos Campeões, em casa do Alavés (3-0).

No País Basco, o desafio ficou praticamente resolvido ainda antes do tempo de descanso, já que o ponta de lança da Polónia inaugurou o marcador aos sete minutos, dilatou a vantagem, aos 22, e ‘selou’ o triunfo, aos 32.

Um golo de Lukebakio (50), da marca do castigo máximo, revelou-se suficiente para o Sevilha (12.º) superiorizar-se ao rival Betis (10.º) no dérbi da cidade, com os dois emblemas a somarem os mesmos 12 pontos na classificação.