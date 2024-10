United e Chelsea voltam a tropeçar

O Manchester United e o Chelsea empataram nas respetivas partidas da jornada 7 da liga inglesa.

Os “red devils”, com Dalot e Bruno Fernandes no onze não passaram do 0-0 em casa do Aston Villa.

De recordar que o United já vinha de um empate no Dragão para a Liga Europa.

Já o Chelsea empatou 1-1, em casa, diante do Nothingham Forest, de Nuno Espírito Santo.

Os golos foram marcados por Chris Wood e Madueke.

Os portugueses João Félix e Pedro Neto entraram na segunda parte.

A Premier League é liderada pelo Liverpool, que este sábado venceu com golo de Diogo Jota.