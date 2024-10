'Hat-trick' de Lewandowski dá triunfo fácil ao Barcelona

Um 'hat-trick' do futebolista polaco Robert Lewandowski deu o triunfo ao FC Barcelona, em casa do Alavés (3-0), um desfecho que deixa os 'culés' com três pontos de vantagem na liderança da Liga espanhola.

No País Basco, o desafio da nona jornada ficou praticamente resolvido ainda antes do tempo de descanso, já que o ponta de lança da Polónia inaugurou o marcador aos sete minutos, dilatou a vantagem, aos 22, e 'selou' o triunfo, aos 32.

Desta forma, o oponente do Benfica na fase de liga da Liga dos Campeões passa a somar 24 pontos no primeiro lugar, contra os 21 do rival Real Madrid (segundo posicionado), com o Villarreal a fechar o pódio, com 17.