Chico Conceição expulso por simulação, Juve empata

Depois de saltar do banco e marcar nos redutos do Génova (3-0), na ronda anterior, e do Leipzig (3-2), para a 'Champions', o internacional português Francisco Conceição foi titular pela primeira vez da 'Juve', mas acabou expulso, aos 89 minutos, por acumulação de amarelos, depois de 'mergulhar' na área.

Nos descontos, as duas equipas acertaram no 'ferro', mas o resultado não se alterou.

A Juventus passou a somar 13 pontos, menos três do que o líder Nápoles, vencedor no sábado por 3-1 na receção ao Como, e menos um do que o campeão título Inter Milão, que, no mesmo dia, bateu em casa o Torino por 3-2. O Cagliari é 15.º, com seis.

A formação comandada pelo brasileiro Thiago Motta é uma das equipas que vai defrontar o Benfica na Liga dos Campeões, num embate da oitava e última jornada da fase de liga, marcado para 29 de janeiro de 2025, em Turim.