Reduzida suspensão a Pogba. Jogador regressa em 2025

A suspensão por doping do futebolista internacional francês Paul Pogba foi reduzida de quatro anos para 18 meses, pelo que o campeão do mundo pode voltar aos relvados em 2025, confirma o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).

A notícia foi avançada inicialmente pela agência Associated Press, que teve acesso aos relatórios da TAS que reduzem a pena de Pogba, que tinha recorrido da suspensão inicial de 48 meses.

Pogba ainda não comentou publicamente a decisão do TAS, mas partilhou uma mensagem enigmática na rede social Instagram de uma imagem -- provavelmente dele -- usando um par de chuteiras com as iniciais "PP".

O médio da Juventus testou positivo para testosterona em agosto do ano passado e recebeu a punição máxima atribuída pelo tribunal antidoping da Itália. Na altura, Pogba disse que a decisão estava "incorreta" e recorreu ao TAS, com sede na Suíça.

"Estou triste, chocado e com o coração partido, porque tudo que construí na minha carreira de jogador profissional foi-me retirado", disse então o jogador.

As proibições de quatro anos são padrão no código mundial antidoping, mas podem ser reduzidas nos casos em que um atleta puder provar que seu doping não foi intencional, se o teste positivo for resultado de contaminação, ou se fornecer "assistência substancial" para ajudar os investigadores.

Pogba, de 31 anos, foi na altura o jogador de futebol mais caro da história quando trocou a Juventus pelo Manchester United por 105 milhões de euros (113 milhões de dólares), em 2016.

Foi uma das estrelas da vitória de França no Mundial2018, tendo regressado à Juventus, como jogador livre, em 2022, mas as lesões levaram a que só fizesse oito jogos na Serie A na sua segunda passagem pelo clube de Turim antes de ser castigado.