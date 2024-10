O Nápoles venceu o Como, por 3-1, na partida que abriu a jornada 7 da liga italiana.

Destaque para David Neres, ex-Benfica, que entrou aos 79 minutos e marcou aos 86.

Os outros tentos foram apontados por Lukaku e McTominay.

Já pelo Como ainda empatou Strefezza.

Com este triunfo, o Nápoles segura a liderança do campeonato transalpino, com 16 pontos.