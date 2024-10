Ten Hag. “Quando estás a ganhar 2-0 claro que um empate é dececionante”

O treinador do Manchester United, Erik Ten Hag, lamenta não ter vencido o jogo no Dragão depois de ter estado a ganhar por 2-0.

O jogo

“Começámos muito bem e acabámos muito bem. Pelo meio, sobretudo a defender, não estivemos bem”.

Substituiu dois centrais e Maguire

“Tínhamos uma ideia com isso, a ideia foi positiva e recompensou. Estamos felizes por isso”.

Poderia ter controlado melhor o jogo

“Com certeza. Tínhamos de manter melhor a posse de bola e encontrar os jogadores certos no espaço certo”.

Substituição de Rashford ao intervalo

“Queria jogar com o Garnacho, é o melhor jogador esta época, até ao momento, no ataque. Poderia ter sido titular, mas quis trazê-lo para o segundo tempo. No domingo temos mais um jogo difícil e precisamos dos jogadores frescos.”

Ponto conquistado

“Temos de ver. Ainda temos muito jogos pela frente. É um lugar difícil para estar, todos o sabem. Quando estás a ganhar 2-0 claro que um empate é dececionante”.

O FC Porto e o Manchester United empataram 3-3 em mais uma jornada da Liga Europa.