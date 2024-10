Bayern não perdia na fase de grupos da Liga dos Campeões há 41 jogos

O Aston Villa quebrou, na noite de quarta-feira, uma invencibilidade do Bayern de Munique em jogos da fase de grupos (ou de liga) da Champions que durava há oito anos.

O gigante bávaro não perdia desde 27 de setembro de 2017, há sete anos. Na altura, o Bayern perdeu na visita ao PSG, com golos de Dani Alves, Edinson Cavani e Neymar Jr. e há um dado caricato que une a vitória do PSG e a do Aston Villa da última noite: o treinador era o mesmo. Unai Emery foi o carrasco do Bayern em ambas as ocasiões.

O espanhol nunca treinou na Bundesliga, mas tem um registo assinalável contra os bávaros. Em cinco jogos, perdeu apenas uma vez, também nessa fase de grupos de 2017 com o PSG, no jogo em Paris.

Emery reencontrou o Bayern nos quartos de final da Liga dos Campeões em 2021/22 e seguiu em frente com o Villarreal. Venceu, em casa, por 1-0, e empatou no Allianz Arena na segunda mão.

Entre a noite em Paris e a noite de ontem, o Bayern esteve 41 jogos consecutivos sem perder na fase de grupos da Liga dos Campeões, com um impressionante registo de 37 vitórias e quatro empates.