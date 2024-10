At. Madrid com fecho parcial do estádio por três jogos

O Comité Disciplinar da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) sancionou o Atlético de Madrid com o encerramento parcial do seu estádio por três jogos, face aos incidentes no clássico da oitava jornada do campeonato, frente ao Real Madrid.

O mau comportamento de alguns adeptos do 'Atleti', que lançaram objetos, entre os quais isqueiros, na direção de Thibaut Courtois, antigo jogador dos 'colchoneros', obrigou o árbitro a interromper a partida aos 69 minutos e a mandar as equipas regressar aos balneários, com o jogo a ser retomado cerca de 10 minutos depois.

Segundo o organismo, o encerramento afetará parte da bancada inferior sul, entre o setor 127 ao 133, zona de onde os 'ultras' furiosos, alguns dos quais com 'passa-montanhas', arremessaram os objetos.

Além do fecho parcial, o Comité Disciplinar multou os 'colchoneros' em 45 mil euros por culpa das "infrações muito graves".

"As medidas que foram adotadas não foram as ideais para um jogo de rivalidade especial numa competição profissional de alto nível como a Primeira Divisão de uma das ligas mais importantes do mundo", escreveu o comité, em comunicado.

No domingo, o clássico da oitava ronda da La Liga terminou empatado a um golo, com Angel Correia a marcar para o 'Atleti', já nos descontos, em resposta ao tento inaugural de Éder Militão (64), ex-FC Porto.